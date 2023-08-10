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Новости спорта Теннис WTA
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Первая ракетка мира сравнила себя с Еленой Рыбакиной

Первая ракетка мира сравнила себя с Еленой Рыбакиной
©WTA

Первая ракетка мира Ига Швентек из Польши поделилась своим мнением по поводу "большой тройки" женского тенниса, куда также включают белоруску Арину Соболенко и казахстанку Елену Рыбакину, сообщают Vesti.kz.

Швентек сомневается, что их троих можно выделить в качестве какой-то отдельной категории теннисисток.

"Сложно сказать (в чем мы похожи). Я думаю, что мы довольно хорошо управляемся со своими карьерами и заботимся о физической подготовке. Полагаю, поэтому у нас получается демонстрировать стабильность. Мы просто хорошо играем, что еще можно сказать?

Арина проводит отличный сезон, Елена тоже. Но все же у нас разные стили игры, разные характеры. Так что не совсем очевидно, почему мы более последовательны в своей игре. Просто мы такие. Мне кажется, дело в том, что мы просто усердно работаем", - цитирует Швентек Tennis-infinity.com.

Добавим, что в обновленном рейтинге WTA Рыбакина выбыла из топ-3. Сейчас казахстанка выступает на турнире WTA 1000 в канадском Монреале.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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