Елена Рыбакина узнала печальные новости про место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг, где изменения затронули и казахстанку Елену Рыбакину, сообщают Vesti.kz.
Так, сильнейшая теннисистка Казахстана официально покинула топ-3. В обновленной версии табеля о рангах Рыбакина опустилась на четвертое место, пропустив на третье американку Джессику Пегулу.
Лидерство в рейтинге WTA по-прежнему удерживает Ига Швентек (9490) из Польши, а на втором месте располагается Арина Соболенко (8845) из Беларуси.
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