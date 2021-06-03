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Первая ракетка мира проиграла во втором круге "Ролан Гаррос"

Матч длился всего 43 минуты.

Первая ракетка мира проиграла во втором круге "Ролан Гаррос"
Эшли Барти. Фото: WTA©
Новости спорта Теннис WTA
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Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти покидает "Ролан Гаррос", так как в рамках второго круга уступила Магде Линетт из Польши, которая занимает 45-е место в мировом рейтинге, сообщает корреспондент Vesti.kz

Первый сет Линетт выиграла - 6:1, а во втором при счете 2:2 Барти из-за травмы отказалась от продолжения матча, который продлился 43 минуты. В его ходе Эшли сделала два эйса и совершила четыре двойные ошибки, тогда как польская теннисистка отыграла без ошибок и с четырьмя подачами навылет. 

В третьем круге, 4 июня, Линетт сыграет с Онс Жабер из Туниса, которая на стадии 1/32 финала обыграла австралийку Астру Шарму - 6:2, 6:4.

Напомним, что ранее первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в третий круг "Ролан Гаррос". Также сегодня, 3 июня, свой матч второго круга сыграет Зарина Дияс. Ее соперницей будет бельгийка Элизе Мертенс.

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Метки:
Ролан Гаррос WTA

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