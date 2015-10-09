Первая ракетка мира отменила сенсацию в матче за полуфинал AO-2026 с участием Рыбакиной

В Мельбурне (Австралия) завершился четвертьфинальный поединок женского одиночного разряда Australian Open-2026, в котором первая ракетка мира Арина Соболенко (Беларусь) уверенно обыграла представительницу США Иву Йович (№27 WTA), передают Vesti.kz.

Матч, состоявшийся в ночь с 26 на 27 января, завершился победой Соболенко в двух сетах — 6:3, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут. За это время белоруска выполнила шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Йович отметилась одним эйсом, одной двойной ошибкой и не сумела воспользоваться ни одним из пяти своих брейк-пойнтов.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко сыграет с победительницей противостояния между третьей ракеткой мира Коко Гауфф (США) и украинкой Элиной Свитолиной (№12 WTA).

Отметим, что борьбу за титул в Мельбурне продолжает и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA). 28 января она поборется за выход в полуфинал в матче против второй ракетки мира — польки Иги Швёнтек.

Основная сетка Australian Open-2026 стартовала 18 января и завершится 1 февраля. Действующей чемпионкой турнира является американка Мэдисон Киз (№9 WTA), которая уже выбыла из борьбы.

Рыбакина - Швёнтек: кто победит в убойном четвертьфинале Australian Open?

