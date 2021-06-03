Первая ракетка Казахстана вышла во второй круг парного разряда "Ролан Гаррос"

Казахстанка Елена Рыбакина и россиянка Анастасия Павлюченкова вышли во второй круг парного разряда "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во встрече 1/32 финала они обыграли дуэт из Бельгии Грет Миннен/Элисон Ван Эйтванк - 6:1, 6:2. Матч продлился 52 минуты, в ходе которого ни одна из сторон не отметилась подачей навылет. А вот двойных ошибок бельгийская пара допустила больше - четыре против одной.

В 1/16 финала Рыбакина и Павлюченкова сыграют с победителем пары Сторм Сандерс/Айла Томлянович (Австралия) - Екатерина Александрова/Яна Сизикова (Россия).

Напомним, что ранее Рыбакина впервые в карьере вышла в третий круг одиночного разряда "Ролан Гаррос".



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