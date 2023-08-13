Озвучена главная интрига матча Рыбакиной за выход в финал турнира в Монреале

Российский "Чемпионат" уделил внимание предстоящему матчу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной против Людмилы Самсоновой из России в рамках 1/2 финала женского турнира в Монреале (Канада), сообщают Vesti.kz.

Они должны были сыграть сегодня, 13 августа, в 04:00 по времени Астаны. Однако встречу перенесли из-за дождя. Теперь она должна стартовать в 23:30.

"Елена Рыбакина (Казахстан, 3) - Людмила Самсонова (Россия, 15), Монреаль, 1/2 финала

Интрига: сумеет ли Рыбакина размочить счет личных встреч с Самсоновой?

Этот матч не состоялся в субботу из-за дождя. Россиянка Людмила Самсонова никогда ранее не добиралась на турнирах WTA 1000 дальше четвертого круга, а вот в Монреале она уже оказалась в полуфинале, последовательно победив Катерину Синякову, Чжэн Циньвэнь, победительницу Australian Open-2023 Арину Соболенко и олимпийскую чемпионку Токио Белинду Бенчич. Причем последних двух она обыграла за один день. Теперь за место в финале россиянка поспорит с Еленой Рыбакиной, одолевшей в 3,5-часовом марафоне Дарью Касаткину. Ранее Рыбакина и Самсонова встречались дважды, и в обоих случаях сильнее оказалась Людмила - в Монреале-2021 и Токио-2022. Победительница в этот же день разыграет финал с американкой Джессикой Пегулой", - пишет издание.

Призовой фонд женского турнира в одиночном разряде составляет 2,7 миллиона евро.

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