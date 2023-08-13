Перенесен матч Рыбакиной за выход в финал турнира в Монреале

Полуфинальный матч казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (4-я в рейтинге WTA) с россиянкой Людмилой Самсоновой (18-я в рейтинге WTA) в рамках турнира в Монреале (Канада) перенесен из-за дождя, сообщают Vesti.kz.

Изначально встреча должна была начаться сегодня, 13 августа, в 04:00 по времени Астаны. Теперь ее перенесли на 23:30.

Победитель матча в финале турнира сыграет с американкой Джессикой Пегулой (3-я в рейтинге WTA), которая в другом полуфинале прошла первую ракетку мира Игу Швентек из Польши - 6:2, 6:7 (4:7), 6:4.

Призовой фонд женского турнира в одиночном разряде составляет 2,7 миллиона евро.

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