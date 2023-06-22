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Отберут место в топ-3? Кто "угрожает" Рыбакиной и ее позиции в рейтинге

Отберут место в топ-3? Кто "угрожает" Рыбакиной и ее позиции в рейтинге
©German Open

Казахстанка Елена Рыбакина (№3) может потерять место в топ-3 по итогам текущей недели. Возможные изменения зависят от выступления француженки Каролин Гарсии (№4). Корреспондент Vesti.kz - о том, что к чему.

Сейчас в Берлине (Германия) проводится турнир категории WTA 500 - German Open. 24-летняя Рыбакина уже завершила свои выступления там, проиграв во втором круге хорватке Донне Векич (№23). Зато все еще продолжают погоню за титулом Арина Соболенко (2), Гарсия и другие теннисистки.

В Live-рейтинге 29-летняя Гарсия даже спустилась на пятую строчку, но это еще ничего не значит. Ведь по итогам выступлений в столице Германии француженка впервые в карьере может оказаться в топ-3 мирового рейтинга. И эта мотивация не может не вдохновлять опытную спортсменку.

В пятницу, 23 июня, Каролин сыграет с чешкой Петрой Квитовой (№9) в рамках четвертьфинала. Конечно, это далеко не самый простой матч, особенно с учетом того, что в соперницах двукратная победительница "Уимблдона", выигравшая семь из восьми финалов на травяном покрытии. Но победа над 33-летней Квитовой позволит Гарсии опередить Джессику Пегулу (№5) в Live-рейтинге и гарантировать себе как минимум сохранение нынешней позиции.

Для того, чтобы войти в топ-3, француженке нужно выиграть титул в Берлине. И только в таком случае казахстанка Рыбакина окажется на четвертой строчке в обновленной таблице на следующей неделе.

Напомним, что Рыбакина впервые в карьере вошла в топ-3 мировой табели о рангах лишь в начале прошлой недели. Это случилось по итогам выступлений на "Ролан Гаррос"-2023.

Хороший знак? Названа положительная сторона сенсационного поражения Рыбакиной в Берлине

Фото: German Open©️

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Метки:
теннис теннис большой WTA Рыбакина Елена Казахстан Германия Франция Уимблдон Ролан Гаррос

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