Хороший знак? Названа положительная сторона сенсационного поражения Рыбакиной в Берлине

Поражение казахстанки Елены Рыбакиной в 1/8 финала турнира WTA 500 - Bett1open в Берлине (Германия) стало большой неожиданностью для всей теннисной общественности. Это был первый турнир третьей ракетки мира на траве в этом году, и фанаты ожидали, что выступления на самом быстром покрытии станут для нее успешными. Даже победитель турнира "Большого шлема" назвал ее лучшей теннисисткой на траве.

Корреспондент Vesti.kz рассказывает о не самом удачном старте травяного сезона в исполнении лучшей теннисистки страны. Здесь же мы объяснили, почему рано делать выводы и списывать Рыбакину со счетов в преддверии старта "Уимблдона".

В рамках 1/8 финала соревнований соперницей 24-летней Рыбакиной была 26-летняя хорватка Донна Векич, занимающая 23-е место в мировом рейтинге. Причем ее Елена уже обыгрывала в двух сетах на Олимпиаде в Токио (Япония) два года назад. Но 21 июня в Берлине именно Векич одержала волевую победу - 6:7(1), 6:3, 6:4.

В самые ответственные моменты второй и третьей партии Елена отдавала инициативу сопернице и допускала ненужные ошибки. Зачастую подводила и подача. К примеру, со второго мяча казахстанка выиграла всего 37 процентов мячей за весь матч. А на траве, как знаете, стабильная подача - важнейший элемент игры.

Итак, в прошлом году Рыбакина стала победительницей "Уимблдона", одержав семь побед за две недели. Но как она отыграла турниры, предшествующие лондонскому "Большому шлему"? На самом деле, не очень хорошо.

Перед прошлогодним "Уимблдоном" Елена успела провести два травяных турнира. В Хертогенбоше (Нидерланды) она проиграла уже во втором матче, уступив Шелби Роджерс. После этого казахстанка отправилась в Истбурн (Великобритания) на турнир категории WTA 500. Но там ее ждало поражение в первом круге от Леси Цуренко.

Получается, что год назад Рыбакина выиграла всего один из трех травяных матчей перед "Уимблдоном", но это не помешало ей набрать оптимальную форму уже в ходе главного британского турнира. В этом году на счету Елены пока две игры на этом покрытии - победа и поражение. Но на следующей неделе она сыграет в Истбурне, где постарается улучшить уровень игры.

Стало быть, списывать со счетов Рыбакину после неудачи в Берлине пока не стоит. Пока все идет по такому же графику, как год назад: на первом травяном турнире Елена выиграла в матче первого круга, но проиграла во втором. Посмотрим, как она выступит в Истбурне.

Отметим, что соревнования в Истбурне пройдут с 26 июня по 1 июля, а "Уимблдон" стартует 3 июля и завершится 16 числа.

Фото: Bett1open©️

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