Опубликованы интересные факты о Рыбакиной после второй победы на "Ролан Гаррос"

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла второй матч на "Ролан Гаррос" в одиночном разряде, сообщают Vesti.kz.

Во встрече за выход в третий круг она переиграла Линду Носкову из Чехии со счетом 6:3, 6:3, а на старте турнира разобралась с другой чешской теннисисткой Брендой Фрухвиртовой.

По данным OptaAce, Рыбакина одержала свою 30-ю победу в 2023 году, обыграв Носкову - не считая Кубка Билли Джин Кинг. Больше всего за весь календарный год Рыбакина выигрывала в 2022 году - 37 раз.

Напомним, что соперницей Елены по третьему кругу Открытого чемпионата Франции стала испанка Сара Соррибес Тормо. Матч состоится 2 июня.

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