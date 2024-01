Определилась соперница Рыбакиной по полуфиналу турнира в Брисбене

Лучшая теннисистка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина узнала соперницу по полуфиналу турнира WTA 500 - Brisbane International в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала соревнований Рыбакины сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой, которая в четвертьфинале обыграла россиянку Мирру Андрееву - 7:5, 6:3. Матч между ними продолжался один час и 40 минут.

Teenage dream ✨



Linda Noskova defeats Andreeva 7-5, 6-3 and seals her spot in the semifinals. #BrisbaneTennis pic.twitter.com/5Ct3V3CBj6