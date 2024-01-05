Рыбакина на отказе соперницы вышла в полуфинал турнира в Брисбене

Лучшая теннисистка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира WTA 500 - Brisbane International в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.
В 1/4 финала соревнований Рыбакина встречалась с россиянкой Анастасией Потаповой. Первый сет остался за казахстанкой - 6:1. В начале второй партии Потапова отказалась от дальнейшей борьбы.
В полуфинале турнира Brisbane International Рыбакина сыграет с победительницей пары Линда Носкова (Чехия) - Мирра Андреева (Россия).
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