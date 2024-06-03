Определилась соперница Рыбакиной по четвертьфиналу Ролан Гаррос

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№4) узнала соперницу по четвертьфиналу женского одиночного разряда Ролан Гаррос-2024, который проходит на кортах Парижа, сообщают Vesti.kz.

Следующей соперницей казахстанки будет итальянка Ясмине Паолини (№15), которая в матче четвертого круга обыграла российскую теннисистку Элину Аванесян (№70) - 4:6, 6:0, 6:1. Встреча продолжалась один час и 55 минут.

Сама Рыбакина в четвертом круге нанесла поражение украинке Элине Свитолиной (№19) - 6:4, 6:3.

Соперницы провели на корте 1 час и 11 минут. В ходе встречи они сделали по пять эйсов, но при этом украинка совершила 3 двойные ошибки, а казахстанка - 1.

Свитолина, к слову, является победительницей одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018) и бывшей третьей ракеткой мира в одиночке.