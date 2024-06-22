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Определилась соперница Путинцевой по финалу турнира в Англии

Определилась соперница Путинцевой по финалу турнира в Англии
©.instagram.com/lta

Стала известна соперница второй ракетки Казахстана Юлии Путинцевой (№41) на турнире категории WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания), сообщают Vesti.kz.

Во втором полуфинале встречались австралийка Айла Томлянович (№190) и россиянка Анастасия Потапова (№36).

Матч завершился победой теннисистки из Австралии в двух сетах - 7:6(5), 6:4. Встреча продлилась один час и 41 минуту.

Сама Путинцева в 1/2 финала одолела итальянку Элизабет Кочаретто (№44) - 6:2, 6:2.

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Метки:
Путинцева Юлия WTA теннис

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