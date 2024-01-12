Определилась финалистка турнира в Аделаиде с участием сенсационной обидчицы Рыбакиной

На турнире в Аделаиде состоялся матч 1/2 финала женского одиночного разряда между россиянкой Екатериной Александровой и Еленой Остапенко из Латвии, сообщают Vesti.kz.
Встреча завершилась в пользу Остапенко - 6:2, 7:6. Матч продолжался один час и 41 минуту.
Таким образом, Остапенко прошла в финал, где сыграет с другой россиянкой Дарьей Касаткиной.
The story of a winner 📖😄@JelenaOstapenk8 defeats Alexandrova 6-2 7-6(7) 🙌#AdelaideTennis pic.twitter.com/vlJX6j6zh3— Adelaide International (@AdelaideTennis) January 12, 2024
Напомним, что накануне Александрова нанесла сенсационное поражение первой ракетке Казахстана Елене Рыбакиной - 6:3, 6:3.
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