Обидчицу Рыбакиной выбили из турнира в Мадриде

62-я ракетка мира Анна Калинская из России выбыла из турнира категории WTA 1000 в Мадриде (Испания), передают Vesti.kz.
В третьем круге она уступила Петре Мартич из Хорватии (33-я в рейтинге WTA) - 3:6, 6:4, 3:6.
Встреча длилась 2 часа и 5 минут. В ее ходе хорватка сделала пять эйсов и допустила одну двойную ошибку. Показатели россиянки - 1/3.
В четвертом круге Мартич сыграет с победительницей матча между чешкой Барборой Крейчиковой и китаянкой Ван Синьюй.
Напомним, что в предыдущем круге Калинская оставила за бортом турнира в одиночном разряде лучшую казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину.
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