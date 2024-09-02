Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
WTA
Сегодня 21:40
 

Обидчицу Путинцевой оставили без US Open

  Комментарии

Поделиться
Обидчицу Путинцевой оставили без US Open ©Depositphotos.com/ChinaImages

Итальянская теннисистка Ясмине Паолини (№5) завершила выступление в женском одиночном разряде US Open, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Итальянская теннисистка Ясмине Паолини (№5) завершила выступление в женском одиночном разряде US Open, сообщают Vesti.kz.

В матче четвертого круга она встречалась с представительницей Чехии Каролиной Муховой (№52).

Встреча завершилась победой Муховой по итогам двух сетов со счетом - 6:3, 6:3. Примечательно, что в первой партии Паолини вела 3:1. Во втором сете итальянка также выигрывала 3:2.

Матч продлился один час и восемь минут.

Напомним, в матче третьего круга Паолини нанесла поражение казахстанке Юлии Путинцевой (№32).

Ранее, вторая ракетка Казахстана на US Open обыграла Линду Носкову из Чехии - 7:6, 6:4 и китаянку Синьюй Ван - 6:1, 7:6.

Путинцева Юлия США US Open WTA теннис большой Казахстан

Реклама

Живи спортом!