Обидчицу Путинцевой оставили без US Open

Итальянская теннисистка Ясмине Паолини (№5) завершила выступление в женском одиночном разряде US Open, сообщают Vesti.kz.

В матче четвертого круга она встречалась с представительницей Чехии Каролиной Муховой (№52).

Встреча завершилась победой Муховой по итогам двух сетов со счетом - 6:3, 6:3. Примечательно, что в первой партии Паолини вела 3:1. Во втором сете итальянка также выигрывала 3:2.

Матч продлился один час и восемь минут.

Напомним, в матче третьего круга Паолини нанесла поражение казахстанке Юлии Путинцевой (№32).

Ранее, вторая ракетка Казахстана на US Open обыграла Линду Носкову из Чехии - 7:6, 6:4 и китаянку Синьюй Ван - 6:1, 7:6.