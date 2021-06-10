Обидчица Рыбакиной впервые в карьере вышла в финал "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова впервые в карьере вышла в финал на турнирах "Большого шлема". Ранее она доходила только до 1/4 финала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинальном матче "Ролан Гаррос" она обыграла Тамару Зиданшек из Словении в двух сетах - 7:5, 6:3.

Встреча длилась 1 час и 36 минут, в ее ходе соперницы в трех случаях допустили двойные ошибки, а вот подач навылет у Павлюченковой оказалось больше - три против одной у Зиданшек.

В финале россиянка сыграет с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия) - Мария Саккари (Греция).

Напомним, что Анастасия на стадии 1/4 финала остановила первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину, с которой уступила в четвертьфинале парного разряда.

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