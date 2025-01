Обидчица Рыбакиной сотворила камбэк на Australian Open

Американская теннисистка Мэдисон Киз, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, вышла в полуфинал Australian Open, передают Vesti.kz.

В 1/4 финала она победила 27-ю ракетку мира из Украины Элину Свитолину.

Первый сет американка проиграла со счетом 3:6, но последующие два выиграла - 6:3, 6:4, тем самым сотворив камбэк.

Соперницы провели на корте 1 час и 54 минуты. В ходе встречи Киз сделала шесть эйсов и совершила четыре двойные ошибки, тогда как Свитолина выполнила три подачи навылет при одной двойной ошибке.

Keys unlocks her third #AusOpen semifinal, extending her unbeaten streak to 10 matches, winning 3-6 6-3 6-4 😍@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AO2025 pic.twitter.com/37AnFLtu9z