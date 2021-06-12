Обидчица Рыбакиной проиграла в финале "Ролан Гаррос"

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла чешке Барборе Крейчиковой в финале Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос"), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Павлюченкова, посеянная под 31-м номером, проиграла Крейчиковой со счетом 1:6, 6:2, 4:6. Матч продолжался час и 58 минут. Соперницы по два раза подали навылет. Крейчикова сделала пять двойных ошибок и 31 невынужденную ошибку, Павлюченкова - одну двойную и 16 невынужденных.

При счете 5:2 во втором сете Павлюченкова брала медицинский тайм-аут.

Для Павлюченковой это был первый финал турнира "Большого шлема" в одиночном разряде. Ранее она шесть раз доходила до четвертьфинальной стадии самых престижных теннисных турниров. В 1/4 финала "Ролан Гаррос" россиянка в трех партиях обыграла казахстанку Елену Рыбакину.

Для 33-й ракетки мира Крейчиковой - это первый титул турнира "Большого шлема" в одиночном разряде и второй одиночный титул в карьере.

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