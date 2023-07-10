"Не так, как мы хотели". Уимблдон отреагировал на выход Рыбакиной в четвертьфинал

Пресс-служба Уимблдонского турнира отреагировала на выход первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной в 1/4 финала женского одиночного разряда, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче четвертого круга Рыбакина играла с Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии. В первом сете при счете 4:1 в пользу Рыбакиной ее соперница приняла решение отказаться от борьбы. Причиной снятия бразильянки с турнира стала травма. Игра продолжалась всего 28 минут.

"Не так, как мы хотели, чтобы это закончилось. Елена Рыбакина выходит в четвертьфинал после отказа Беатрис Аддад Майа из-за травмы", - пишет пресс-служба Уимблдонского турнира.

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В четвертьфинале Рыбакина в качестве действующей победительницы Уимблдона сыграет с победительницей пары Онс Жабер (Тунис) - Петра Квитова (Чехия).