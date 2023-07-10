Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал Уимблдона

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала женского одиночного разряда Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче четвертого круга соперницей первой ракетки Казахстана была Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии.

В первом сете при счете 4:1 в пользу Рыбакиной бразильская теннисистка приняла решение отказаться от борьбы.

Причиной снятия бразильянки с турнира стала травма. Игра продолжалась всего 28 минут.

Отметим, что Рыбакина и Хаддад-Майя играли друг с другом уже дважды, и обе встречи состоялись в этом году. В Абу-Даби (ОАЭ) Беатрис выиграла в трех партиях - 3:6, 6:3, 6:2, а в Штутгарте (Германия) казахстанка снялась с матча при счете 1:6, 1:3 в пользу соперницы.

В четвертьфинале Рыбакина в качестве действующей победительницы Уимблдона сыграет с победительницей пары Онс Жабер (Тунис) - Петра Квитова (Чехия).

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