Названа причина поражения Рыбакиной в финале Australian Open

Итоги завершившегося Australian Open в интервью GoTennis.ru подвела первая советская участница "Уимблдона", а ныне известный комментатор, Анна Дмитриева. Она поделалась своим мнением, почему после первого сета разладилась игра у казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Рыбакина впервые в своей карьере дошла до финала Открытого чемпионата Австралии, проиграв в решающем матче Арине Соболенко из Беларуси (6:4, 3:6, 4:6)

- Решающий матч у женщин завершился не так, как многие ожидали. Хотя лично мне после первого сета показалось, что Арина Соболенко ничего не сможет противопоставить Елене Рыбакиной. А Вам?

- Во втором сете Рыбакина немного смягчила игру. Она отказалась от мощных коронных ударов. Да и первая подача стала не такой опасной, как обычно. Возможно, Соболенко сумела навязать сопернице удобный для себя теннис - долгие розыгрыши. А, может быть, сама Елена успокоилась. Хотя вряд ли. Скорее всего, сказалась психологическая усталость после напряженного полуфинала. Играть второй поединок подряд в таком же ключе трудно. Вообще женские финалы турниров "Большого шлема" часто бывают неинтересными. Но не в этот раз. Порадовало то, что встретились две сильнейшие по игре на данный момент теннисистки.

Отметим, что благодаря своему успешному выступлению на Australian Open Рыбакина впервые в карьере вошла в топ-10 мирового рейтинга.

О том, сколько заработала Елена за всю карьеру, можно узнать здесь.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы