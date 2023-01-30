Рыбакина впервые в карьере вошла в топ-10 мирового рейтинга по итогам Australian Open

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов в одиночном и парном разрядах по итогам Открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, финалистка Australian Open и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина впервые в карьере вышла на десятое место в мировом рейтинге, тогда как ранее располагалась на 15 ступенек ниже в одиночном разряде. А вот другая казахстанка Юлия Путинцева поднялась с 47-й строчки на 44-ю.

Лидером рейтинга осталась Ига Швентек из Польши. C пятого места на второе поднялась победительница Australian Open Арина Соболенко из Беларуси, а на третьей строчке оказалась Онс Жабер из Туниса, которая ранее была второй.

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина заметно просела в рейтинге, опустившись на 24-е место (минус десять позиций).

Топ-3 парного разряда выглядит так: Катерина Синякова (Чехия), Кори Гауфф (США), Барбора Крейчикова (Чехия).

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