Назван победитель полуфинала с участием Рыбакиной на турнире в Брисбене

6 января 24-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4) проведет полуфинальный матч на турнире WTA 500 - Brisbane International в Брисбене (Австралия). Ее соперницей станет 19-летняя чешка Линда Носкова (№40), сообщают Vesti.kz.

Сайт Sportskeeda.com поделился своим прогнозом на предстоящую игру:

"Казахская теннисистка постарается продолжить свой уверенный старт сезона, но против талантливой чешки ей предстоит самое серьезное испытание.

Носкова, вышедшая в финал в Аделаиде в прошлом году, дошла до полуфинала здесь, в Брисбене.

Чешка открыла свою кампанию марафонской победой над Тимеей Бабош, а затем провела еще два трехсетовых матча против Сораны Кырстя и Юлии Риеры.

Затем Носкова достигла пика в четвертьфинале, одолев Мирру Андрееву, которая также выглядела сильно в начале нового сезона.

Рыбакина лидирует в текущем противостоянии с Носковой с минимальным перевесом 1-0, обыграв соперницу на прошлогоднем Открытом чемпионате Франции.

Учитывая опыт выступлений на большой арене и более высокий мировой рейтинг, Рыбакина выйдет на корт фаворитом.

Мощная игра казашки хорошо сочетается с быстрым австралийским хардом. Ни в одном из трех матчей она не подала на вылет, отыграв все семь брейк-пойнтов.

В поединке с такой упорной соперницей, как Носкова, ей снова придется полагаться на свою подачу, ведь легких очков будет немного.

Чешка проявила недюжинное упорство во всех своих победах на этой неделе, но при этом провела на корте почти вдвое больше часов, чем Рыбакина.

Усталость, скорее всего, даст о себе знать, и чешка может оказаться в затруднительном положении, столкнувшись с мощью казахской теннисистки.

Прогноз: Победа Рыбакиной в двух сетах", - пишет источник.