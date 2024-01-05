Борьба за титул и возвращение в топ-3! Рыбакина уже в полуфинале, а что дальше?

Завтра, 6 января, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4) проведет полуфинальный матч на турнире WTA 500 - Brisbane International в Брисбене (Австралия). Ее соперницей станет 19-летняя чешка Линда Носкова (№40). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящем матче в подробностях.

24-летняя Рыбакина и юная Носкова преодолели разные пути, чтобы скрестить ракетки друг с другом в полуфинале. Вторая сеянная из Казахстана стартовала со второго круга и сломила сопротивление трех соперниц, затратив на это всего два часа и 40 минут:

Второй круг: Елена Рыбакина 6:4, 6:1 Оливия Гадеки (№124)

Третий круг: Елена Рыбакина 6:1, 6:0 Элизе Мертенс (№30)

1/4 финала: Елена Рыбакина 6:1 (снялась) Анастасия Потапова (№28).

Что касается Носковой, то ей пришлось куда сложнее. Она проигрывала по сету в каждом из первых трех кругов и лишь в четвертьфинале уложилась в две партии. Суммарно она провела на корте девять часов и 14 минут! Это почти в три с половиной раза больше времени, чем затратила Рыбакина:

Первый круг: Линда Носкова 5:7, 7:6(8), 7:6(2) Тимея Бабош (№192)

Второй круг: Линда Носкова 6:4, 4:6, 6:4 Сорана Кырстя (№26)

Третий круг: Линда Носкова 6:1, 6:7(4), 6:3 Юлия Риера (№137)

1/4 финала: Линда Носкова 7:5, 6:3 Мирра Андреева (№58).

Рыбакина и Носкова уже играли друг с другом, причем не так давно. В июне 2023 года они встретились во втором круге Ролан Гаррос (Париж, Франция), и в нем Елена победила с хорошим заделом - 6:3, 6:3.

В конце сентября у них должна была пройти вторая встреча, уже на старте турнира в Токио (Япония). Но незадолго до начала соревнований Рыбакина приняла решение отказаться от выступлений в столице Страны восходящего солнца, и в итоге их вторая игра не состоялась.

Рыбакина выглядит очень мощно в первые дни нового года. Но сильное начало сезона уже становится традиционным для нее. Впереди у казахстанки большие цели, главной из которых является успешное выступление на Australian Open (14-28 января) в Мельбурне (Австралия). Там ей предстоит защищать очки за прошлогодний финал.

Но для начала нужно успешно доиграть турнир в Брисбене. Причем здесь на кону не только титул, но и борьба за позицию в топ-3 мирового рейтинга. Пока на третьей строчке располагается американка Коко Гауфф. Она тоже хорошо играет на первом турнире года, выступая на WTA 250 - ASB Classic в Окленде (Новая Зеландия).

Ее, как и Рыбакину, ждет матч полуфинальной стадии. Но если Елене удастся завоевать титул, то она станет третьей ракеткой мира, причем возможное чемпионство Гауфф в Окленде этому не помешает, так как турнир в Брисбене более престижный, и там разыгрывается больше очков. Также Рыбакина может стать третьей, если Коко проиграет в полуфинале, а сама казахстанка доберется хотя бы до финала своего турнира.

Что касается Носковой, то она уже продемонстрировала свою готовность бороться и играть затяжные игры. В физическом плане она достаточно выносливая, но хватит ли ее после стольких тяжелых матчей - вопрос открытый. Тем более в соперницах теннисистка из топ-4 мировой классификации, которая в четырех из пяти сыгранных в Брисбене сетах отдавала противницам не больше одного гейма.

Поэтому Елена является большим фаворитом своего полуфинального матча. Если она будет чувствовать себя хорошо в субботу, то вряд ли испытает какие-то проблемы с перспективной чешкой.

Отметим, что в другом полуфинале сыграют две представительницы Беларуси - Арина Соболенко (№2) и Виктория Азаренко (№23).

Матч Рыбакина - Носкова пройдет завтра, 6 января, в 09:00 по времени Астаны. А противостояние Соболенко и Азаренко пройдет в 14:30 по столичному времени. Финальная игра запланирована уже на воскресенье, 7 января.

Фото: Brisbane International, ASB Classic©