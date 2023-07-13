Я многому научилась из прошлогоднего финала - Жабер о победе над Рыбакиной на Уимблдоне-2023

Шестая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер прокомментировала победу над казахстанкой Еленой Рыбакиной в четвертьфинале Уимблдона-2023. Этот матч стал повторением прошлогоднего финала, когда победу праздновала представительница Казахстана.

В этом году Рыбакина не смогла защитить титул, проиграв Жабер в трех партиях со счетом 7:6, 4:6, 1:6.

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"Когда мы выходили на корт, было ощущение, что я играю тот же матч против нее. Только в этот раз я поменялась местами, пошла на другое место, на котором она выиграла в прошлом году. Может, это место и принесло мне сегодня победу (улыбается). Хотела бы поменять эту победу на прошлогодний матч? И да, и нет. Верю, что в прошлом году я ещё была не готова сыграть такой матч. Я не жалею о прошлом годе, это случилось не просто так. Этому суждено было быть в этом году, в четвертьфинале. Я многому научилась из прошлогоднего финала. Горжусь собой за то, как стала лучше психологически, физически и лучше стала справляться с теннисной ракеткой", - сказала Жабер на послематчевой пресс-конференции.

Также Онс разобрала прошедший матч, отметив, что ей было очень тяжело против Рыбакиной:

"Мне нечего было терять. Когда проиграла первый сет, мне уже было все равно. Я шла на каждый мяч. Поговорила с Мартиной Навратиловой, она показала мне статистику, сказала, что у меня было 13 виннерсов и только три невынужденных ошибки. Я подумала – да ладно, это точно я? Я играла с такой свободой, чувствовала, что верю в такие стадии – полуфинал, финал "Большого шлема". Я все ближе к исполнению своего желания. Ни о чем не жалею. У меня все идет на 100 процентов. Посмотрим. Я уже не тот игрок, что в прошлом году. В прошлом году я не смогла придерживаться плана, хотя хотела. В финале я была так вымотана физически и эмоционально. Матчи с такими игроками требуют много сил. Не жалею о том, что случилось год назад, так было суждено. Я бы злилась, если бы ничего не изменила в этом матче, но я изменила. И все сработало. Считаю, я должна была выигрывать и первый сет. Во втором сете сохраняла концентрацию. Если кто-то не следит за теннисом, то может подумать, что сегодня случилась большая сенсация. Но я и раньше обыгрывала Елену. Ее очень тяжело обыграть. Рада, что показываю себя, надеюсь, те, кто не следят за теннисом, начнут больше следить за мной. Прошлогодний финал не пересматривала, не могу. Очень тяжело, просто не могу смотреть. Могу посмотреть этот матч, но не тот. Даже смотреть ту серию Netflix было больно. А посмотреть весь матч было бы просто ужасно. Я смотрела несколько розыгрышей, но не всю игру. Рада, что много разговариваю с тренером и он мне все объясняет", – резюмировала Жабер.

В полуфинале Уимблдона-2023 Жабер встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, которая в четвертьфинальном матче обыграла американку Мэдисон Кис в двух сетах.

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