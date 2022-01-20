Матч первой ракетки Казахстана, или что нас ждет 21 января на Australian Open

В пятницу, 21 января, в Мельбурне пройдет пятый игровой день Australian Open-2022. Корреспондент Vesti.kz подготовил анонс и расписание матчей казахстанских спортсменов на этот день.

Пятый игровой день объединит в себе часть матчей третьего круга одиночных разрядов среди женщин и мужчин, игры второго раунда в паре, а также несколько противостояний стартовой стадии в миксте (смешанный разряд).

Единственный матч с участием казахстанской спортсменки пройдет последним запуском на 17-м корте. В матче второго круга женского парного разряда Анна Данилина и ее бразильская партнерша Беатрис Хаддад Майя сыграют с чешками Терезой Мартинцовой и Маркетой Вондроушовой.

Эта встреча начнется не ранее 10:00 по времени Нур-Султана и стартует сразу после окончания противостояния в мужской паре между дуэтами Альтмайер/Монтейро - Кулхоф/Скупски.

У Данилиной и Хаддад Майи отличная победная серия, ведь на прошлой неделе они выиграли турнир серии WTA 250 в Сиднее, не оставив противницам ни шанса.

В первом круге нынешнего Открытого чемпионата Австралии обе пары выиграли свои встречи без особых проблем. Данилина и Хаддад Майя со счетом 6:4, 6:4 переиграли оппоненток Анну Бондарь и Оксану Калашникову.

А вот чешский дуэт преподнес сенсацию, оставив за бортом турнира седьмых сеяных Дарью Юрак из Хорватии и Андреу Клепач из Словении.

Отметим, что Данилина осталась одной из трех представителей Казахстана, которые все еще выступают в Мельбурне. Также продолжают играть Александр Недовесов в мужской паре и Андрей Голубев в миксте.

Ранее сообщалось, что Данилина стала новой первой ракеткой Казахстана в женском парном разряде.

Фото: WTA Sydney, WTA Adelaide©️