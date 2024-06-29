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Лучшая теннисистка России повторила достижение Рыбакиной

Лучшая теннисистка России повторила достижение Рыбакиной
©/x.com/the_LTA

Лучшая российская теннисистка Дарья Касаткина (№14) стала победительницей турнира серии WTA 500 в Истбурне (Великобритания), сообщают Vesti.kz.

В финальном матче Касаткина обыграла канадскую теннисистку Лейлу Фернандес (№30) со счетом 6:3, 6:4.

Таким образом, Касаткина, стала пятой теннисисткой из текущего топ-20 WTA, имеющей титулы на всех трех покрытиях (хард, грунт, трава). На ее счету пять титулов на харде и один на грунте.

Таким же достижением могут похвастаться только казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, Онс Жабер из Туниса, американка Мэдисон Кис и представительница Латвии Елена Остапенко.

Лучшая теннисистка России настигла Елену Рыбакину

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

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