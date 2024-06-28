Лучшая теннисистка России настигла Елену Рыбакину

Лучшая теннисистка России Дарья Касаткина (№14) вышла в финал турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), сообщают Vesti.kz.

Это ее четвертый финал в 2024 году. Больше финалов только у лидера мирового рейтинга польки Иги Швентек и лучшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной (№4). У них по пять финалов.

Отметим, что в текущем сезоне Рыбакина и Касаткина сыграли в финале турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Казахстанка одержала победу в той встрече 6:1, 6:4, которая прошла 11 февраля.