Лучшая теннисистка Казахстана сенсационно вышла во второй финал подряд

Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с японкой Эной Сибахарой сотворила сенсацию в полуфинале парного турнира WTA в Ноттингеме, передают Vesti.kz.

Казахстанско-японский дуэт обыграл первых сеяных соревнования - китаянку Чжан Шуай и представительницу Тайваня Се Шувэй. Матч завершился со счетом 7:5, 4:6, 10:4 в пользу Данилиной и Сибахары.

Первая партия получилась напряженной: соперницы действовали ровно до конца сета, но в решающий момент Данилина и Сибахара смогли реализовать важный брейк-пойнт. Во втором сете Чжан и Се смогли перехватить инициативу и сравнять счет по партиям. Судьба матча решалась в третьем отрезке, где Анна и Эна сыграли предельно собранно и уверенно, не оставив соперницам шансов.

Для Данилиной это второй финал подряд - напомним, ранее она дошла до решающего матча "Ролан Гаррос" в паре с сербкой Александрой Крунич. Теперь казахстанка поборется за титул уже в Великобритании, подтвердив свою отличную форму на старте травяного сезона.