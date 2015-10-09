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Лучшая теннисистка Казахстана сенсационно вышла во второй финал подряд

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Лучшая теннисистка Казахстана сенсационно вышла во второй финал подряд ©КТФ

Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с японкой Эной Сибахарой сотворила сенсацию в полуфинале парного турнира WTA в Ноттингеме, передают Vesti.kz.

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Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с японкой Эной Сибахарой сотворила сенсацию в полуфинале парного турнира WTA в Ноттингеме, передают Vesti.kz.

Казахстанско-японский дуэт обыграл первых сеяных соревнования - китаянку Чжан Шуай и представительницу Тайваня Се Шувэй. Матч завершился со счетом 7:5, 4:6, 10:4 в пользу Данилиной и Сибахары.

Первая партия получилась напряженной: соперницы действовали ровно до конца сета, но в решающий момент Данилина и Сибахара смогли реализовать важный брейк-пойнт. Во втором сете Чжан и Се смогли перехватить инициативу и сравнять счет по партиям. Судьба матча решалась в третьем отрезке, где Анна и Эна сыграли предельно собранно и уверенно, не оставив соперницам шансов.

Для Данилиной это второй финал подряд - напомним, ранее она дошла до решающего матча "Ролан Гаррос" в паре с сербкой Александрой Крунич. Теперь казахстанка поборется за титул уже в Великобритании, подтвердив свою отличную форму на старте травяного сезона.

Турнир WTA. Бад-Хомбург (Германия) - 2025   •   Германия, Бад-Хомбург   •   1/16 финала, женщины
22 июня 14:00   •   не начат
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