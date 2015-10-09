Казахстанских теннисистов лишили повышения после успехов в Австралии

В казахстанском теннисе ожидаются приятные новости: прямо перед стартом Australian Open вдвое увеличится количество представителей нашей страны в топ-100 одиночных рейтингов WTA и ATP. Однако есть важный нюанс. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

Елена Рыбакина (№5) и Александр Бублик (№10) - лидеры казахстанского тенниса, и они на этой неделе на турнирах не выступают. Их в деле мы увидим уже на стартующем в воскресенье, 18 января, Australian Open.

Казахстанцев в топ-100 станет вдвое больше?

Если отталкиваться Live-рейтинга по итогам недели, то это уже гарантированно, так как на проходящих в Аделаиде (Австралия) турнирах WTA 500 и ATP 250 успешно себя зарекомендовали наши соотечественники Юлия Путинцева (№105) и Александр Шевченко (№104).

Оба здорово выступили в квалификации, выиграв по две игры в двух партиях. В основе они тоже сыграли по две встречи. Увы, Путинцева не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв американке Эмме Наварро (№15) - 1:6, 4:6, зато Шевченко шагнул туда, выбив венгра Мартона Фучовича (№66) - 6:3, 7:6(6).

Поэтому в Live-рейтинге Юлия уже 94-я, а Александр - 97-й и ещё может оказаться выше. Очки за Аделаиду позволят им закрепиться в топ-100, но всё это только в Live-рейтинге. В официальной мировой табели о рангах перед Australian Open ничего не изменится.

И вина тут в календаре, так как первый "Большой шлем" нового года начинается в воскресенье. Поэтому обновления рейтинга в понедельник, 19 января, не будет, а следующий официальный апдейт ожидается только 2 февраля, после соревнований в Мельбурне.

Поэтому в главном рейтинге Путинцева и Шевченко смогут вернуться в топ-100 только в начале февраля, и пока неясно, удастся ли им это, так как многое зависит от результатов на Открытом чемпионате Австралии.

Пока же Шевченко готовится к завтрашнему четвертьфиналу Аделаиды против француза Уго Умбера (№36).

Напомним, что Путинцева вылетела из топ-100 неделю назад, а Шевченко оказался за пределами первой сотни две недели назад.

На Australian Open-2025 в одиночных разрядах выступят пять казахстанцев: Рыбакина, Путинцева, Бублик и Шевченко, а также заработавшая приглашение Wild Card Зарина Дияс (№285).

