Разгром за 29 минут решил исход матча Путинцевой на турнире за миллион долларов

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева не смогла выйти в 1/4 финала турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), передают Vesti.kz.

В матче 1/8 финала Путинцева, занимающая 105-е место в мировом рейтинге, встречалась с 15-й ракеткой мира Эммой Наварро из США.

Первый сет осталось за американкой со счётом 6:1 (29 минут), но во втором казахстанка сумела навязать борьбу и взять на три гейма больше. Как итог, Наварро одержала победу в двух сетах (6:1, 6:4) и прошла дальше, а Путинцева завершила выступление в турнире. Встреча продолжалась 1 час и 24 минуты.

Счёт в очном противостоянии стал 2-0 в пользу американки.

За выход в полуфинал турнира Наварро сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер (№23), которая нанесла поражение чешке Катержине Синяковой (№46) - 6:1, 2:6, 7:5.

A fight to the very end 💪



Diana Shnaider digs deep to edge a thrilling three set battle.#AdelaideInternational pic.twitter.com/ikWt2zE4Mr — wta (@WTA) January 14, 2026

Напомним, Путинцева пробилась в основную сетку турнира через квалификацию, успешно преодолев отборочный этап. Соревнования в Аделаиде продлятся до 17 января, а общий призовой фонд турнира превышает 1,2 миллиона долларов.

Эмма Наварро - полуфиналистка одного турнира "Большого шлема" в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2024); победительница двух турниров WTA в одиночном разряде. Победительница одного юниорского турнира "Большого шлема" в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2019), бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге.

