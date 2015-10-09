Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
WTA
Сегодня 13:29
 

Разгром за 29 минут решил исход матча Путинцевой на турнире за миллион долларов Юлия Путинцева. Фото: ©WTA

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева не смогла выйти в 1/4 финала турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), передают Vesti.kz.

В матче 1/8 финала Путинцева, занимающая 105-е место в мировом рейтинге, встречалась с 15-й ракеткой мира Эммой Наварро из США.

Первый сет осталось за американкой со счётом 6:1 (29 минут), но во втором казахстанка сумела навязать борьбу и взять на три гейма больше. Как итог, Наварро одержала победу в двух сетах (6:1, 6:4) и прошла дальше, а Путинцева завершила выступление в турнире. Встреча продолжалась 1 час и 24 минуты.

Счёт в очном противостоянии стал 2-0 в пользу американки.

За выход в полуфинал турнира Наварро сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер (№23), которая нанесла поражение чешке Катержине Синяковой (№46) - 6:1, 2:6, 7:5.

Напомним, Путинцева пробилась в основную сетку турнира через квалификацию, успешно преодолев отборочный этап. Соревнования в Аделаиде продлятся до 17 января, а общий призовой фонд турнира превышает 1,2 миллиона долларов.

Эмма Наварро - полуфиналистка одного турнира "Большого шлема" в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2024); победительница двух турниров WTA в одиночном разряде. Победительница одного юниорского турнира "Большого шлема" в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2019), бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге.

Турнир WTA. Аделаида (Австралия) - 2026   •   Австралия, Аделаида   •   1/8 финала, женщины
Сегодня 12:00   •   закончен
0:2
