Казахстанская теннисистка проиграла третьей ракетке мира

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева завершила выступление в одиночном разряде на турнире WTA 1000 в Монреале (Канада), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче второго круга она встречалась с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой из США. Путинцева уступила в двух сетах с одинаковым счетом 4:6.
Встреча продолжалась час и 25 минут. Казахстанка реализовала один из трех брейк-поинтов, допустила одну двойную ошибку и не сделала ни одного эйса.
Напомним, что Путинцева попала в основную сетку турнира как лаки-лузер. Также в одиночном разряде выступает сильнейшая теннисистка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина.
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