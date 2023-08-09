Принято решение по первому матчу Рыбакиной на турнире в Монреале

Матч между казахстанкой Еленой Рыбакиной и американкой Дженнифер Брэди в рамках второго круга турнира в Монреале (Канада) будет возобновлен в ночь на 10 августа - примерно в 00:30 по времени Астаны, сообщают Vesti.kz.

Он продолжится вторым запуском после встречи первой ракетки мира Иги Швентек из Польши с чешкой Каролиной Плишковой.

Напомним, что матч Рыбакиной с Брэди был прерван из-за дождя в конце первого сета при счете 6:6. На тай-брейке американка вела 4:2.

Рыбакина занимает четвертое место в мировом рейтинге и начала свой путь на этом турнире со второго круга. Брэди располагается на 584-й строчке в рейтинге WTA, в первом круге она сенсационно обыграла 20-ю ракетку мира латвийку Елену Остапенко - 7:6 (9:7), 0:6, 7:6 (10:8).

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ