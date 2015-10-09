Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

WTA
Вчера 19:34
 

Казахстанская теннисистка одержала новую победу на Уимблдоне

  Комментарии

Поделиться
Казахстанская теннисистка одержала новую победу на Уимблдоне ©Depositphotos/katatonia82

Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина одержала победу в миксте на Уимблдоне-2026, передают Vesti.kz.

Поделиться

Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина одержала победу в миксте на Уимблдоне-2026, передают Vesti.kz.

Казахстанка в тандеме с американцем Джеймсом Трейси обыграла в первом круге представителей Великобритании Люка Джонсона и Эмили Эпплтон со счетом 7:5, 6:4.

Встреча длилась 1 час 12 минут. За это время Данилина и Трейси сделали четыре эйса и совершили одну двойную ошибку, а их соперники выполнили шесть подач навылет при восьми двойных ошибках.

Во втором круге Данилина и Трейси сыграют с победителями матча Гвидо Андреоцци (Аргентина) / Алдила Сутджиади (Индонезия) - Мануэль Гинар (Франция) / Кристина Младенович (Франция).

Ранее Данилина с победы стартовала и в парном разряде Уимблдона.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2026   •   Англия, Уимблдон   •   1/16 финала, женщины
Сегодня 17:00   •   не начат
Бельгия
Элиза Мертенс
- : -
Казахстан
Елена Рыбакина
Кто победит в основное время?
Мертенс
Ничья
Рыбакина
Проголосовало 123 человек

Реклама

Живи спортом!