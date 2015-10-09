Казахстанская теннисистка одержала новую победу на Уимблдоне

Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина одержала победу в миксте на Уимблдоне-2026, передают Vesti.kz.

Казахстанка в тандеме с американцем Джеймсом Трейси обыграла в первом круге представителей Великобритании Люка Джонсона и Эмили Эпплтон со счетом 7:5, 6:4.

Встреча длилась 1 час 12 минут. За это время Данилина и Трейси сделали четыре эйса и совершили одну двойную ошибку, а их соперники выполнили шесть подач навылет при восьми двойных ошибках.

Во втором круге Данилина и Трейси сыграют с победителями матча Гвидо Андреоцци (Аргентина) / Алдила Сутджиади (Индонезия) - Мануэль Гинар (Франция) / Кристина Младенович (Франция).

Ранее Данилина с победы стартовала и в парном разряде Уимблдона.

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