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Казахстанка узнала первую соперницу на турнире за 500 миллионов

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Казахстанка узнала первую соперницу на турнире за 500 миллионов ©Jimmie48

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№27) узнала соперницу по первому кругу на соревнованиях WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Ее соперницей станет Мария Саккари (№86) из Греции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№27) узнала соперницу по первому кругу на соревнованиях WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Ее соперницей станет Мария Саккари (№86) из Греции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Турнир в Германии пройдет с 22 по 28 июня. Общий призовой фонд составляет 1,06 миллиона долларов США (556 миллионов тенге).


В личном противостоянии 29-летняя Саккари ведет у 30-летней Путинцевой со счетом 2:1. Причем две последние встречи остались за представительницей Греции.

Это будет первый матч между Юлией и Марией с 2020 года. Отмечается, что матч между ними пройдет в воскресенье, 22 июня.

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Турнир WTA. Бад-Хомбург (Германия) - 2025   •   Германия, Бад-Хомбург   •   1/16 финала, женщины
22 июня 14:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Путинцева
Ничья
Саккари
Проголосовало 1 человек

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