Казахстанка оскорбила соперницу на Australian Open. Та ответила

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 23-е место в мировом рейтинге, проиграла в третьем круге Australian Open-2025, сообщают Vesti.kz.

На этой стадии она не смогла пройти десятую ракетку мира из России Дарью Касаткину - 5:7, 1:6. Последняя с десятой попытки пробилась в 1/8 финала в Мельбурне и своими эмоциями поделилась в соцсетях.

Под ее комментариями Путинцева написала (то ли в шутку, то ли из-за обиды): "су*ка".

Касаткина ответила: "мы найдем тебе финансиста🫶🏼🫶🏼".

Следующую игру Касаткина проведет против американки Эммы Наварро (№8) 20 января.

Напомним, Путинцева в первом круге соревнований обыграла армянку Элину Аванесян (№41), а во втором победила китаянку Чжан Шуай (№204).

Australian Open-2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко.