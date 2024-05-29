Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис WTA
Комментарии

Известен исход матча Рыбакиной с бывшей чемпионкой "Большого шлема"

Известен исход матча Рыбакиной с бывшей чемпионкой "Большого шлема"
©WTA

Сайт Stevegtennis.com, основываясь на статистическом алгоритме прогнозирования, назвал победителя предстоящего матча Открытого чемпионата Франции между первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной и Аранчи Рус из Нидерландов передает Vesti.kz.

"Мы прогнозируем, что в этом матче вероятность победы Рыбакиной составляет 93,38 процентов, а вероятность победы Рус - 6,62 процентов. Алгоритм Stevegtennis.com основан на анализе статистики прошлых матчей всех профессиональных игроков с 2004 года", - отмечается в сообщении.

Напомним, что четвертая ракетка мира Рыбакина и Рус, занимающая 50-ую строчку встретятся во втором круге Ролан Гаррос. Казахстанка стартовала на турнире с уверенной победы над бельгийкой Грет Миннен (85-е место) - 6:2, 6:3.

Назван победитель первого матча Рыбакиной на Ролан Гаррос 

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Вчера , 23:45
WTA
©WTA Известен исход матча Рыбакиной с бывшей чемпионкой "Большого шлема"
Вчера , 18:40
WTA
©ktf.kz В России отреагировали на скандал с Рыбакиной. Она разозлила журналистов
Вчера , 15:48
WTA
©IG/lenarybakina/yulia_putintseva/bublik/ Победы трио из Казахстана и вылет "Короля". Какие еще сюрпризы готовит второй круг Ролан Гаррос?
Вчера , 12:36
WTA
©twitter.com/rolandgarros В США атаковали Рыбакину за нахальность на Ролан Гаррос
Вчера , 09:11
WTA
©WTA В России отреагировали на "скрытую баранку" и достижение Рыбакиной на Ролан Гаррос
Вчера , 07:00
WTA
©wtatennis.com Теннисистка из Казахстана стартовала с разгрома на Ролан Гаррос
28 мая, 23:01
WTA
©ktf.kz Рыбакина шокировала журналистов после успешного старта на Ролан Гаррос
28 мая, 21:12
WTA
©ktf.kz Определилась следующая соперница Рыбакиной на Ролан Гаррос
28 мая, 19:08
WTA
©WTA Раскрыт хитрый план Рыбакиной на Ролан Гаррос
28 мая, 18:40
WTA
©WTA Названа пугающая особенность Рыбакиной после яркого старта на Ролан Гаррос
28 мая, 16:20
WTA
©WTA Елена Рыбакина повторила достижение Иги Швентек
28 мая, 15:22
WTA
©WTA Рыбакина сделала камбэк и выиграла первый матч на Ролан Гаррос
28 мая, 13:31
WTA
Янник Синнер. Фото: Roland Garros© Дела семейные: на Ролан Гаррос произошел уникальный случай с участием казахстанца
28 мая, 11:22
WTA
©j48tennis.net Рыбакина, Путинцева и Бублик стартуют на Ролан Гаррос. Кто в соперниках и чего ждать?
28 мая, 08:00
WTA
©facebook.com/elenarybakina Прямая трансляция первого матча Елены Рыбакиной на Ролан Гаррос
27 мая, 11:39
WTA
©Ролан Гаррос©️ Кто из казахстанцев сыграет сегодня на Ролан Гаррос? Прямая трансляция и превью
27 мая, 09:48
WTA
©WTA Рыбакина узнала свое место в мировом рейтинге перед стартом на Ролан Гаррос
26 мая, 16:35
WTA
©rolandgarros.com Искусственный интеллект оценил шансы Рыбакиной выиграть Ролан Гаррос
26 мая, 15:00
WTA
©ktf.kz Назван победитель первого матча Рыбакиной на Ролан Гаррос
26 мая, 08:41
WTA
©WTA Рыбакина рассказала о своих разочарованиях в 2024 году
26 мая, 07:59
WTA
©ktf.kz Рыбакина выбрала между Швентек и Соболенко
25 мая, 15:00
WTA
©IG/lenarybakina Рыбакина не вошла в топ-3 претендентов на победу на Ролан Гаррос
24 мая, 15:29
WTA
©Ролан Гаррос Жеребьевка Ролан Гаррос для казахстанцев: на кого надеяться, а за кого молиться?
24 мая, 12:36
WTA
©facebook.com/elenarybakina/ Рыбакина "получила" финал Ролан Гаррос. Известна соперница
23 мая, 23:50
WTA
©ktf.kz Казахстан получил своего финалиста на турнире в Марокко
23 мая, 22:00
WTA
©ktf.kz В финале против Швентек? Стал известен путь Рыбакиной к титулу Ролан Гаррос
23 мая, 17:33
WTA
©ktf.kz Определилась первая соперница Рыбакиной на Ролан Гаррос
23 мая, 13:28
WTA
©WTA Рыбакина получила хорошие новости на Ролан Гаррос
22 мая, 18:06
WTA
©facebook.com/elenarybakina/ Елена Рыбакина приняла решение перед Роллан Гаррос
22 мая, 09:29
WTA
©ktf.kz Рыбакина встретится с Соболенко: подробности

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus