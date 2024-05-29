Известен исход матча Рыбакиной с бывшей чемпионкой "Большого шлема"

Сайт Stevegtennis.com, основываясь на статистическом алгоритме прогнозирования, назвал победителя предстоящего матча Открытого чемпионата Франции между первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной и Аранчи Рус из Нидерландов передает Vesti.kz.
"Мы прогнозируем, что в этом матче вероятность победы Рыбакиной составляет 93,38 процентов, а вероятность победы Рус - 6,62 процентов. Алгоритм Stevegtennis.com основан на анализе статистики прошлых матчей всех профессиональных игроков с 2004 года", - отмечается в сообщении.
Напомним, что четвертая ракетка мира Рыбакина и Рус, занимающая 50-ую строчку встретятся во втором круге Ролан Гаррос. Казахстанка стартовала на турнире с уверенной победы над бельгийкой Грет Миннен (85-е место) - 6:2, 6:3.
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