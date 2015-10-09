Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
WTA
Сегодня 21:20
 

Федерация тенниса России наказала теннисистку за смену гражданства: ей придётся платить

Российский паспорт. Фото: Depositphotos©

Федерация тенниса России (ФТР) объявила решение Национального центра спортивного арбитража (НЦСА) по делу Элины Аванесян (№118). С 2024 года она представляет Армению, сообщают Vesti.kz.

В заявлении на сайте организации сказано, что 9 декабря НЦСА рассмотрел дело между ФТР и Аванесян о возмещении теннисисткой убытков в связи с неисполнением ею договора спортивной подготовки.

Теперь 23-летняя спортсменка будет обязана возместить ФТР суммы убытков, которые установит НЦСК, а также компенсации с доходов от результатов на турнирах и другие издержки.

Добавим, что Аванесян является финалисткой одного турнира WTA. Её лучшая позиция в мировом рейтинге - 36-е место в марте этого года.

Ранее в Казахстане ответили ФТР на разговоры о гражданстве казахстанки Елены Рыбакиной:

В Казахстане сделали официальное заявление по Елене Рыбакиной

