Елене Рыбакиной сообщили плохую новость

Сайт Gotennis.ru считает, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после триумфального выступления на турнире WTA 500 - Brisbane International в Брисбене не сможет выиграть другой австралийский турнир WTA 500 - Adelaide International в Аделаиде, передают Vesti.kz.

"Сетка соревнований в Аделаиде по понятным причинам выглядит чуть слабее сетки Брисбена, где недавно завершился турнир той же категории. Здесь первой сеяной стала Елена Рыбакина. Ее потенциальный путь к финалу: Паолини, Кудерметова, Остапенко. С учетом титула казахстанки на Brisbane International и ее частых проблем со здоровьем в последние полгода снятие после жеребьевки выглядит вполне вероятным сценарием. Если же Рыбакина все-таки решит сыграть, то наверняка столкнется с проблемами в полуфинале против Елены Остапенко.

Нижнюю половину возглавила Джессика Пегула. Ее путь: Бадоса, Хаддад Майя, Калинская. На United Cup Пегула выступила явно ниже своих возможностей, поэтому здесь не удивимся ее поражению в четвертьфинале.

Вероятные полуфиналы: Рыбакина - Остапенко, Калинская - Хаддад Майя.

Чемпионка: Остапенко", - пишет источник.