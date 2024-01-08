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Новости спорта Теннис WTA
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Елене Рыбакиной сообщили плохую новость

Елене Рыбакиной сообщили плохую новость
©instagram.com/lenarybakina

Сайт Gotennis.ru считает, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после триумфального выступления на турнире WTA 500 - Brisbane International в Брисбене не сможет выиграть другой австралийский турнир WTA 500 - Adelaide International в Аделаиде, передают Vesti.kz.

"Сетка соревнований в Аделаиде по понятным причинам выглядит чуть слабее сетки Брисбена, где недавно завершился турнир той же категории. Здесь первой сеяной стала Елена Рыбакина. Ее потенциальный путь к финалу: Паолини, Кудерметова, Остапенко. С учетом титула казахстанки на Brisbane International и ее частых проблем со здоровьем в последние полгода снятие после жеребьевки выглядит вполне вероятным сценарием. Если же Рыбакина все-таки решит сыграть, то наверняка столкнется с проблемами в полуфинале против Елены Остапенко.

Нижнюю половину возглавила Джессика Пегула. Ее путь: Бадоса, Хаддад Майя, Калинская. На United Cup Пегула выступила явно ниже своих возможностей, поэтому здесь не удивимся ее поражению в четвертьфинале.

Вероятные полуфиналы: Рыбакина - Остапенко, Калинская - Хаддад Майя.

Чемпионка: Остапенко", - пишет источник.

Напомним, что благодаря успеху в Брисбене Рыбакина поднялась в мировом рейтинге, подробности - здесь.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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