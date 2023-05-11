Елена Рыбакина рассказала о трудностях перед грунтовым сезоном

Лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина, занимающая шестое место в мировом рейтинге, рассказала о трудностях, которые испытала в начале грунтового сезона, передают Vesti.kz.

Рыбакина первую игру на турнире Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия) проведет с хозяйкой корта Жасмин Паолини (№65). Матч состоится 12 мая.

"У меня были некоторые проблемы со спиной, поэтому, возможно, подготовка получилась недостаточно хорошей. Я играла немного нестабильно, но в целом считаю, что если буду полностью здорова и продолжу делать свою работу с командой, то снова покажу высокие результаты.

На грунте многое зависит от подготовки. Наверное, здесь мне нужно больше времени, чем другим, ведь при высоком росте я должна адаптировать свое движение. Но в целом думаю, что могу хорошо играть на этом покрытии.

Я провела несколько матчей на грунте. Пока не назову результаты успешными. Может, после нескольких игр в Риме я почувствую себя увереннее в преддверии "Ролан Гаррос", - приводит слова Рыбакиной Gotennis.ru.

Ранее стало известно, кто из теннисисток заработал больше Рыбакиной в 2023 году.

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