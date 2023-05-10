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Определилось место Елены Рыбакиной в рейтинге по призовым за сезон

Определилось место Елены Рыбакиной в рейтинге по призовым за сезон
©instagram.com/lenarybakina

Стало известно, кто из теннисисток заработал больше Елены Рыбакиной в 2023 году, сообщают Vesti.kz. Телеграм-канал "Дядя Ваня" привел любопытный финансовый рейтинг в долларах.

"Продолжается гонка за звание самой успешной теннисистки мира по количеству выигранных призовых денег. В этой погоне пока два явных лидера - Арина Соболенко (Беларусь) и Елена Рыбакина (Казахстан).

Первая ракетка Казахстана на днях догнала соперницу из Минска по количеству заработанных на корте американских долларов (по - 3,1 миллиона). Но белорусская теннисистка, за которой давно уже закрепилась прозвище "Тигрица", отметилась очередной победой в Мадриде и пополнила свой банковский счет очередным миллионом (1 106 266).

В итоге, белоруска стала первой теннисисткой в нынешнем сезоне, по сумме выигранных призовых денег преодолевшей планку в 4 миллиона долларов. Рыбакина в столице Испании довольствовалась малым - 27 045 у.е", - пишет источник.

Финансовый рейтинг от "Дяди Вани" (в долларах)
 
1 (№2 в рейтинге WTA) Арина Соболенко (Беларусь) 4 287 811
2 (6) Елена Рыбакина (Казахстан) 3 230 600
3 (4) Джессика Пегула (США) 2 498 533 
4 (1) Ига Швентек (Польша) 2 045 906
5 (10) Петра Квитова (Чехия) 1 828 318
6 (13) Барбора Крейчикова (Чехия) 1 472 447
7 (8) Мария Саккари (Греция) 1 321 896
8 (5) Корри Гауфф (США) 1 166 725
9 (19) Магда Линетт (Польша) 1 103 311
10 (17) Виктория Азаренко (Беларусь) 1 031 577

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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