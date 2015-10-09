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WTA
Вчера 21:36
 

Елена Рыбакина в сборной Казахстана: известна дата матча

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Елена Рыбакина в сборной Казахстана: известна дата матча Елена Рыбакина. ©Андрей Ударцев/КТФ

Пресс-служба Billie Jean King Cup анонсировала возвращение первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной (№2 WTA) в состав национальной команды перед финальной стадией командного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

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Пресс-служба Billie Jean King Cup анонсировала возвращение первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной (№2 WTA) в состав национальной команды перед финальной стадией командного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

Рыбакина вновь сыграет за Казахстан?

Организаторы турнира опубликовали в социальных сетях пост, посвященный предстоящему выступлению казахстанской теннисистки.

"Хладнокровная Рыбакина. Казахстан и Испания встретятся в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг 23 сентября", — говорится в публикации.

Матч с Испанией за выход в полуфинал

23 сентября сборная Казахстана сыграет с командой Испании в четвертьфинале финального этапа Billie Jean King Cup. Победитель встречи продолжит борьбу за титул и в полуфинале встретится с сильнейшей сборной в противостоянии Чехии и Великобритании.

Почему Рыбакина отсутствовала ранее

Напомним, Елена Рыбакина не принимала участия в квалификационной встрече против Канады, решив сосредоточиться на выступлениях в турнирах WTA.

Финальная стадия Billie Jean King Cup пройдет с 22 по 27 сентября в китайском Шэньчжэне на кортах Shenzhen Bay Sports Centre, где сильнейшие женские сборные мира разыграют главный трофей сезона.

Стало известно место Рыбакиной в новом рейтинге WTA

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