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Елена Рыбакина разобрала поражение на Ролан Гаррос и нашла позитив

Елена Рыбакина разобрала поражение на Ролан Гаррос и нашла позитив
©rolandgarros.com

Лучшая теннисистка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина прокомментировала свое поражение на Ролан Гаррос-2024, сообщают Vesti.kz.

Рыбакина дошла до 1/4 финала, где неожиданно проиграла 15-й ракетке мира из Италии Ясмин Паолини в трех партиях со счетом 2:6, 6:4, 4:6. 

- Пару дней назад вы сказали, что предпочитаете облачную погоду, когда играете на грунте, а сегодня солнечно. Можно сказать, что эти условия стали преимуществом соперницы?
- Да, сегодня жарче, мяч гораздо больше летел. В конечном счете у меня просто не работали ноги. Неважно, какие условия, быстрые или медленные, мне надо было лучше двигаться и принимать решения. Много невынужденных ошибок. Конечно, я не слишком довольна выступлением, но что есть. Это теннис. Не каждый день ты можешь хорошо играть на грунте. Постараюсь вынести что-то хорошее из этого матча, проанализировать, и буду двигаться дальше.

- Почему ноги не работали, просто плохой день? Вас это удивило?
- Плохой день. Последние несколько недель у меня были небольшие проблемы по здоровью, так что все вместе. Но, несмотря на все это, я смогла выйти в четвертьфинал, это довольно хороший результат. Конечно, я всегда хочу выиграть, но много тяжелых соперников, много матчей. В целом, думаю, это хороший Ролан Гаррос для меня.

- Что хорошего вынесли из этого турнира?
- То, как я справлялась с определенными моментами на корте, несмотря на не очень хорошее самочувствие. Это всегда дает пищу для обсуждений с командой. Посмотрим, как структурируем остаток сезона, потому что впереди еще много турниров, расписание непростое. Еще и Олимпиада скоро, постараемся сделать все возможное, чтобы подготовиться ко всем этим событиям, - сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Добавим, что 1/2 финала Паолини сыграет с 17-летней россиянкой Миррой Андреевой (№38), которая сенсационно победила вторую ракетку мира Арину Соболенко.

В другом полуфинале встретятся первая ракетка мира Ига Швентек и третья ракетка планеты американка Кори Гауфф. Польская теннисистка является действующей победительницей Ролан Гаррос.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Ролан Гаррос теннис

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