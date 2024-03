Елена Рыбакина приняла решение о будущем после турнира в Майами

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№4) заявилась для участия на турнир в Штутгарте (Германия), сообщают Vesti.kz.

Она получила четвертый номер посева на турнире, который пройдет с 15 по 21 апреля. Также, на турнире в Германии выступят первая ракетка мира Ига Швентку из Польши, Арина Соболенко из Беларуси и американка Кори Гауфф.

Отметим, что Рыбакина выступит на турнире в Майами. Он пройдет с 19 по 31 марта.

Названы соперницы Рыбакиной на турнире в Майами

Elena Rybakina’s possible path to the Miami Open title:



R1 - Bye



R2 - Dolehide / Qualifier



R3 - Mertens / Bronzetti



R4 - Kudermetova / Keys / Xinyu Wang



QF - Sakkari / Ostapenko / Kalinskaya / Yastremska



SF - Q. Zheng / Haddad Maia / Sabalenka / Halep / Samsonova



F -… pic.twitter.com/611AMDpFZj