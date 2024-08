Елена Рыбакина показала новые фото после сенсации на турнире в США

В сети появились новые фотографии первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной (№4), сообщают Vesti.kz.

На них казахстанская теннисистка ужинает в Нью-Йорке с друзьями.

Напомним, Рыбакина отказалась от выступления на Олимпиаде из-за бронхита, а на турнире в Цинциннати (США) она сенсационно вылетела в первом круге, сенсационно уступив канадке Лейле Фернандес.

Следующим турниром Рыбакиной станет Us Open, который состоится с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке.

Elena Rybakina yesterday at New York#USOpen

📸milana_lsv

Thanks @Lianivink16340 for finding it. pic.twitter.com/bkLKNWMm1T