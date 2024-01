Елена Рыбакина озвучила главную цель на 2024 год

Лучшая теннисистка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина сделала заявление о своей цели на 2024 год, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 5 января вышла в полуфинал турнира WTA 500 - Brisbane International в Брисбене (Австралия).

Elena Rybakina was asked about her goals for 2024 in Brisbane:



"The last 7 months were a bit unlucky with health issues. But for me the most important is to stay healthy… hopefully I'm gonna have some other big titles this year." ❤️