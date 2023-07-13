Елена Рыбакина оценила свое выступление на Уимблдоне в статусе действующей чемпионки

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина оценила свое выступление Уимблдона-2023, сообщают Vesti.kz. В этом году она приехала на травяной турнир категории "Большого шлема" в качестве действующей чемпионки.

Однако Рыбакина не смогла защитить титул, уступив в 1/4 финала представительницt Туниса Онс Жабер в трех партиях со счетом 7:6, 4:6, 1:6.

"Начинать турнир действующим чемпионом было для меня новым вызовом. Конечно, ощущения были другие. Я по-настоящему горжусь несколькими первыми матчами, потому что это нелегко. Я бы сказала, что каждый следующий матч я играла немного лучше предыдущего. Вне зависимости от сегодняшнего результата это были хорошие пару недель для меня. Сейчас мне надо еще немного поработать перед американским турне. Я много положительного вынесу из этих двух недель. Мой бокс был заполнен с самого начала турнира, чему я очень рада. Также рада, что родители смогли посмотреть на меня вживую. В прошлом году мне тоже хотелось, чтобы они были тут, но и побыть вместе с командой для них тоже было приятным опытом. Очень этому рада. Я еще не думала, что мы будем делать дальше. Надеюсь, отдохнем все вместе, потом начнём готовиться дальше", – сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

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