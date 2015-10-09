Елена Рыбакина прокомментировала возможность впервые в карьере возглавить мировой рейтинг WTA, сообщает корреспондент Vesti.kz. Для этого казахстанской теннисистке, которая сегодня является второй ракеткой мира, нужно успешно выступить на Уимблдоне.

После выхода в третий круг двукратную чемпионку турниров "Большого шлема" спросили, задумывается ли она о шансе стать первой уже по итогам выступления в Лондоне.

"Если честно, стараюсь не думать об этом. Мне нужно концентрироваться на каждом следующем матче, потому что все соперницы очень непростые, и никогда не знаешь, как сложится день. Я просто стараюсь становиться лучше и надеюсь продолжать в том же духе. Надеюсь, это произойдет скоро, а если нет - буду дальше работать", - сказала Рыбакина в интервью на корте.

Уверенная победа

Во втором круге Уимблдона Рыбакина уверенно обыграла американку Кэти Макнелли, занимающую 50-е место в рейтинге WTA. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2.

За путевку в 1/8 финала казахстанка сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс, которая располагается на 27-й строчке мирового рейтинга.

Что нужно Рыбакиной для первого места

По итогам Уимблдона казахстанка сохраняет реальные шансы стать первой ракеткой мира. Если Рыбакина выиграет турнир, она гарантированно возглавит рейтинг WTA, набрав 10 013 очков, независимо от выступления Арины Соболенко, которая сейчас занимает первое место.

При этом чемпионский титул - не единственный возможный сценарий. Выход в финал также может оказаться достаточным, если Соболенко вылетит раньше. Более того, даже полуфинал может принести Рыбакиной первое место в рейтинге, если белорусская теннисистка завершит выступление не позднее стадии четвертьфинала. Подробнее можно прочитать тут.

Какие "Шлемы" брала Рыбакина

Интересно, что для Соболенко Уиблдон - это единственный турнир "Большого шлема", на котором она никогда не доходила до финала. Рыбакина же выигрывала этот турнир в 2022 году. Также она является чемпионкой Australian Open-2026.

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